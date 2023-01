Lazio 2023: Fd'I, giunta Zingaretti ha demolito servizi sanitari, rilanciare Cto Alesini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni "la giunta Zingaretti ha deciso di demolire la storia, le professionalità e i servizi sanitari di una delle strutture dì eccellenza della sanità romana e laziale, il Cto Alesini". Lo affermano in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Luciano Ciocchetti, il consigliere regionale di Fd'I, Massimiliano Maselli, e il vicesindaco di Nemi e candidata alle regionali nella lista di Fd'I, Edy Palazzi. "Prima di pensare alle Case della Salute o alla realizzazione di nuovi ospedali, perché non intervenire per riorganizzare e rilanciare il Cto sempre più depotenziato? - spiegano nella nota -. Purtroppo il duo Zingaretti-D'Amato si è reso autore di scelte gestionali sbagliate che hanno ridotto nel corso del tempo le prestazioni sanitarie e declassato un ospedale che sta lentamente morendo. Come è possibile che il pronto soccorso ortopedico sia aperto solo di giorno? Serve un piano di rilancio del Cto - sottolineano - che per tanti anni è stato il fiore all'occhiello della sanità romana e che, non dobbiamo dimenticare, si trova all'interno di un territorio che ha un bacino di utenza che supera i 500 mila residenti e che fa parte di un quadrante della città in continua espansione urbanistica. La prima cosa da fare sarà, tra le altre, quella di riaprire un vero e proprio pronto soccorso, un Dea di primo livello e che vengano garantiti i livelli minimi di assistenza". (Com)