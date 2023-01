Speciale energia: Urso, tuteliamo l'interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Abbiamo svolto due importanti riunioni, con i gestori a palazzo Chigi e con le associazioni dei consumatori al ministero, e insieme al sottosegretario Bitonci abbiamo spiegato finalità e contenuti del decreto", dice a "Libero Quotidiano" il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "La loro reazione - racconta - è stata positiva e si è aperta un'interlocuzione significativa. Con i gestori ci rivedremo domani, per cercare le soluzioni a problemi che attendono da tempo, come quelli della rete distributiva e della filiera industriale. Sarà un vero e proprio 'tavolo' di consultazione per il riordino del settore. E l'incontro ci può consentire anche di discutere eventuali modifiche al decreto in sede parlamentare. Il settore energetico è cruciale nella nostra visione strategica e nella nostra politica industriale". Resta l'incognita dei prezzi: "I suggerimenti delle associazioni dei consumatori ci saranno molto utili. Il 2023 sarà per noi l'anno della lotta all'inflazione: fenomeno che sembrava residuale e invece è tornato preponderante con la guerra in Ucraina, la quale ha innescato un rialzo delle materie prime e favorito manovre speculative come quelle che abbiamo visto sul prezzo del gas. Per questo nel decreto abbiamo assegnato maggiori poteri di sorveglianza e controllo al Garante dei prezzi, e conferito al prefetto poteri sanzionatori contro chi specula". "Nel contempo - aggiunge il ministro - abbiamo aumentato la trasparenza, tramite la pubblicazione del prezzo medio regionale dei carburanti, così che ciascuno possa scegliere consapevolmente da quale distributore rifornirsi". Quanto alla riduzione delle accise, "ne beneficiano in gran parte i ceti più abbienti, lo ha certificato anche l'Ufficio bilancio della Camera. Noi crediamo che le risorse pubbliche debbano essere usate, invece, soprattutto per il sostegno dei meno abbienti. Per questo nella manovra di bilancio abbiamo preferito destinare la somma così risparmiata, quasi 10 miliardi, alle famiglie numerose, ai pensionati, ai più bisognosi e al taglio del cuneo fiscale per chi ha salari più bassi. Peraltro lo abbiamo fatto con misure strutturali, destinate a durare, non con interventi temporanei". Il timore è che il rincaro della benzina e il taglio della rivalutazione delle pensioni possano far cambiare idea a molti italiani che il 25 settembre hanno votato per Fd'I: "Gli italiani comprendono bene cosa stiamo facendo e proprio per questo i nostri consensi sono in continua crescita. In ogni caso, sappiamo bene che dovremo prendere anche decisioni impopolari: se servono al Paese lo faremo, il nostro unico faro è l'interesse nazionale", ha concluso Urso. (Res)