Speciale energia: Emirati, investiti 42,3 miliardi dollari in progetti ecologici durante il 2022

- Nel corso del 2022 gli Emirati Arabi Uniti hanno avviato undici progetti ecologici nel settore energetico dal valore di 42,3 miliardi di dollari. Lo ha affermato il ministro dell’Energia e delle Infrastrutture emiratino Suhail bin Mohammed al Mazrouei all’agenzia di stampa “Wam”, specificando che, nel 2021, il proprio Paese ha prodotto 7.035,75 megawatt di energia pulita. Al Mazrouei ha poi menzionato il lancio della strategia degli Emirati per il 2050, la prima strategia energetica unificata che mira a integrare il mix di energia rinnovabile e pulita al fine di raggiungere un equilibrio tra esigenze economiche e obiettivi climatici, e ridurre la dipendenza da altri combustibili nei prossimi tre decenni. La strategia, a detta del ministro, migliorerà la posizione del Paese del Golfo "come modello globale per lo sviluppo sostenibile nel settore energetico". (Res)