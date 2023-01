Speciale energia: Germania, Engas raggiunge accordo con Uniper per partecipazione in Bbl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Engas ha raggiunto un accordo con la tedesca Uniper per l'acquisizione di una partecipazione del 20 per cento nella società olandese Bbl, proprietaria di un'interconnessione per il gas di 235 chilometri che collega il Regno Unito ai Paesi Bassi. Con questa operazione, la partecipazione di Bbl sarà la seguente: Gasunie (60 per cento), Fluxys (20 per cento) ed Enagas (20 per cento). Dopo il completamento dell'acquisizione, tre gestori di sistemi di trasmissione saranno i proprietari di questa infrastruttura chiave per la sicurezza dell'approvvigionamento europeo. Oltre alle consuete condizioni preliminari relative alle approvazioni normative, la transazione è soggetta a un diritto di prelazione da parte degli altri comproprietari esistenti di Bbl Company. L'investimento approssimativo di Enagás in questo acquisto è di 75 milioni di euro. L'infrastruttura, inclusa nella mappa della dorsale europea dell'idrogeno potrebbe essere adattata al trasporto dell'idrogeno verde collegando i punti di produzione e consumo nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. La condotta sottomarina ha una capacità massima di 15 miliardi di metri cubi all'anno di flusso diretto tra Balgzand nei Paesi Bassi e Bacton nel Regno Unito, e di 5 miliardi di metri cubi all'anno in direzione inversa. (Spm)