Speciale energia: Farnesina, sottosegretario Silli partecipa a 13esima assemblea annuale Irena ad Abu Dhabi

- Il sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Giorgio Silli, ha partecipato sabato 14 gennaio 2023, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, alla 13sima Assemblea annuale dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), su decisione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel corso dell’evento il Sottosegretario Silli ha avuto un colloquio con il sottosegretario per l’Energia e le infrastrutture degli Emirati, Sharif al Olama e ha incontrato il direttore generale di Irena, Francesco La Camera, la direttrice generale per l’Energia della Commissione europea, Ditte Juul Jorgensen, e la rappresentante permanente degli Emirati presso l’Irena, Nawal al Hosani. L’Italia è tra i Paesi fondatori di Irena, organizzazione intergovernativa, attualmente diretta da un italiano, e maggiore piattaforma per la cooperazione internazionale nel campo delle fonti rinnovabili. Irena fornisce supporto agli Stati nel processo di transizione verso la sostenibilità energetica. Conta 168 membri, tra cui l’Unione europea, oltre a circa 150 osservatori fra imprese, Ong, enti statali e parastatali, e 16 Paesi in via di adesione. (Res)