Speciale energia: Canada, Siemens Gamesa fornirà turbine eoliche per un parco eolico da 495 MW

- L'azienda ispano-tedesca Siemens Gamesa Renewable Energy, attraverso una delle sue filiali, ha ricevuto un ordine per la fornitura di turbine eoliche modello SG 5.0-145 e SG 6.6-170 per un parco eolico situato in Canada, con una capacità totale di 495 MW. Lo ha comunicato la società alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). L'ordine prevede, inoltre, un contratto di assistenza della durata di 10 anni, L'operatività commerciale del progetto è prevista per il 2024. (Spm)