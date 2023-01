Speciale energia: al via a Roma progetto per il monitoraggio e la riduzione dei consumi comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misurare i consumi e verificare l'efficienza degli impianti di riscaldamento ed elettrici. Ma anche simulare scenari di autoconsumo, o da fonti rinnovabili, per attuare un vero risparmio energetico: è questo è lo scopo della nuova piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi energetici di Roma Capitale. Un'iniziativa pilota realizzata nell'ambito del progetto europeo "Platoon", finanziato dal programma Horizon 2020 e presentata questa mattina nel corso del convegno che si è svolto nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma. Con il progetto europeo Platoon Roma Capitale si è dotata di una piattaforma digitale per l'efficientamento energetico che, attraverso la raccolta sistematica dei dati sull'energia e sulle prestazioni del proprio asset, consentirà di monitorare i consumi degli immobili, evidenziando gli sprechi per intervenire in modo puntuale su eventuali dispersioni. Allo stesso tempo Platoon permetterà di simulare scenari di autoconsumo nell'ottica dell'ampliamento del parco fotovoltaico sui tetti degli immobili comunali. (Rer)