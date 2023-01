Energia: Germania, entrati in funzione 38 impianti eolici in mare nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 38 i nuovi impianti eolici in mare entrati in funzione in Germania nel 2022, con una potenza complessiva di 342 megawatt (Mw). È quanto emerge da un'analisi della società di consulenza Deutsche Windguard secondo cui, alla fine dello scorso anno, al largo delle coste del Paese, erano attive 1.539 turbine eoliche con una capacità totale di 8,1 gigawatt (Gw). Nel 2021, quando non è stato connesso alla rete un solo impianto aggiuntivo, i sistemi erano 1.501 sistemi con una capacità di circa 7,8 Gw. La maggior parte dell'energia eolica offshore della Germania proviene da impianti nel Mare del Nord (7 Gw). Tra i Laender, la Bassa Sassonia è nettamente in testa, seguita da Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania occidentale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le turbine eoliche stanno diventando più grandi e più potenti. Alla fine del 2022, uno di questi sistemi aveva una potenza media di quasi 5,3 Mw. Per Deutsche Windguard, le turbine eoliche entrate in funzione nello scorso anno, ciascuna con 9 Mw, rappresentano “le più potenti” in Germania fino a oggi. Per gli impianti previsti entro il 2025 la potenza media è di oltre 11 Mw. I nuovi sistemi raggiungono un'altezza fino a 145 metri al mozzo e un diametro del rotore fino a 236 metri. Per il 2030, il governo federale intende installare impianti eolici in mare con una capacità di almeno 30 Gw, che dovrebbe aumentare ad almeno 40 Gw entro il 2035 e 70 Gw entro il 2045. (Geb)