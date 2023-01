Decreto Ischia: Graziano (Pd), servono interventi più strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi parliamo di Ischia, ma sappiamo che il problema non riguarda solo l'isola in senso stretto. Sono stati stanziati troppi pochi fondi per i Comuni a rischio idrogeologico. Occorrono degli interventi più precisi, strutturali, immediati. Bloccare i mutui, prevedere esenzione Tari e Imu per gli edifici crollati, per chi ha perso la casa. Occorre mettere più soldi sul fondo per la Protezione civile in modo permanente. Dobbiamo intervenire per aiutare tutta la popolazione ischitana ed in particolare in questo momento tutti gli sfollati. Occorre, quindi, maggiore semplificazione in modo da facilitare anche la ripartenza di tutto il comparto turistico. Ischia è una importante meta turistica italiana e a breve ripartirà la stagione. Dobbiamo intervenire ora". Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo del Partito democratico in commissione Difesa di Montecitorio, intervenendo in Aula sul decreto legge Ischia. "Il nostro intervento - ha spiegato il parlamentare - ha l'intenzione di dare una mano a migliorare il testo, nello stesso clima di collaborazione che si è sviluppato in commissione, perché su temi come le calamità naturali non ci deve essere differenza politica, ma unità di intenti per risolvere nell'imminenza i temi più delicati". (Rin)