Municipio Roma III: al via diversi interventi di manutenzione stradale e del verde

- Iniziati stamani interventi di manutenzione sul quadrante di Porta di Roma. Lo dichiarano, in una nota, il presidente del Municipio Roma III - Montesacro, Paolo Marchionne, e l'assessore municipale alle Politiche ambientali, Matteo Zocchi. "Lavori - aggiungono - di diserbo stradale, potatura alberature, eliminazione della vegetazione infestante, messa in sicurezza stradale e ripristino della segnaletica che interesseranno intere strade non ancora in carico all'Amministrazione e che, solo con un costante e costruttivo dialogo con il Fondo proprietario siamo riusciti a pianificare. Ringraziamo per la collaborazione e la condivisione di questi primi obiettivi raggiunti anche i residenti, che negli anni si sono organizzati per prendersi cura del quartiere. Contestualmente è partita a Vigne Nuove, in via Boetti Valvassura e via Pasquati la rimozione delle ceppaie con nuove piantumazioni di circa cinquanta alberature, peri da fiore, che consentiranno di iniziare a ricostituire il patrimonio arboreo della zona, oltre alle potature in corso in via Amalia Bettini. Interventi - sottolineano - che si aggiungono al diserbo viabilità principale su via di Vigne Nuove e alla riqualificazione dell'area ludica di via Imer tornata alla fruizione delle famiglie e quella di via Amato a Casale Nei in corso di sistemazione. Un'attenzione a 360 gradi che intendiamo proseguire nell'immediato futuro con l'obiettivo di far vivere meglio i cittadini e le cittadine di questa enorme porzione di territorio", concludono Marchionne e Zocchi. (Com)