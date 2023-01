Roma: inaugurata in via Petroselli la prima Cabin art

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata questa mattina in via Petroselli, angolo via Vico Jugario la prima opera site specific di Cabin art, il progetto pilota di rigenerazione urbana promosso dal gabinetto del sindaco di Roma, ufficio di scopo politiche giovanili, in collaborazione con Zètema progetto cultura, e finalizzato a recuperare e valorizzare sei gabbiotti dismessi della polizia locale, attraverso interventi di arte figurativa e di street art realizzati da giovani artisti. "Cabin art è un’azione di rigenerazione urbana creativa e innovativa. Oggi con l’inaugurazione della prima opera ridiamo vita a strutture dismesse e isolate dal contesto urbano, trasformandole in un elemento artistico che dialoga con la grande ed eterna bellezza di Roma", spiega in una nota il delegato del sindaco alle Politiche giovanili, Lorenzo Marinone. "Desidero ringraziare i giovani artisti che stanno portando la loro grande passione in un’operazione innovativa al servizio della città, l’assessore alla Cultura Miguel Gotor, la Sovrintendenza capitolina e Zètema progetto cultura per l’organizzazione e per la collaborazione. Dare spazio al talento significa costruire una città più inclusiva e più bella". (segue) (Com)