Veneto: Baldin (M5s), su caro energia e carburanti pochi aiuti da parte della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie venete "costrette a rateizzare le bollette, in particolare di luce e gas, sono quadruplicate nel corso del 2022: secondo l'Adico, si tratta di almeno 100 mila famiglie in difficoltà con i conti del caro energia. Eppure meno di un mese fa, nella manovra di bilancio regionale, la maggioranza di Zaia ha bocciato i miei emendamenti per aiutare le famiglie venete a far fronte all'aumento dei costi". Con questo commento Erika Baldin, consigliera regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio ha espresso il proprio parere sulla situazione del caro energia e caro carburanti. "Nel corso dibattito sul bilancio si è vista bocciare una proposta emendativa mirata proprio a contrastare gli effetti dell'inflazione – ha ricordato - una scelta poco lungimirante da parte di Lega e Fratelli d'Italia. In dicembre avevo presentato anche un emendamento per aiutare le associazioni del terzo settore a sostenere gli aumenti dei carburanti. Non solo, avevo predisposto emendamenti per sostenere famiglie e imprese massacrate dall'inflazione. Mentre la Regione bocciava queste proposte, a Roma il governo Meloni ripristinava le accise sulla benzina smentendo tutte le promesse elettorali. Un voltafaccia in piena regola e Zaia, con il suo bilancio regionale lacrime e sangue, non è da meno: se mancano le risorse per intervenire a sostegno delle fasce più fragili, è perché Zaia da tredici anni a questa parte ha scelto di alleggerire la tassazione ai più ricchi". "In questo contesto, la scelta del governo Meloni di dire addio al Superbonus – ha dichiarato - è totalmente scellerata. Il Veneto è la seconda regione ad aver tratto il maggior beneficio in termini di interventi realizzati con 6,1 miliardi di euro di investimenti, altro che autonomia: una Regione seria farebbe le barricate, anche nei confronti del governo amico, per mantenere e anzi potenziare questa misura" ha poi concluso la consigliera pentastellata. (Rev)