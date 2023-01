Somalia: disputa su tassa di 9 dollari, condannato a morte funzionario del fisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale militare somalo ha condannato a morte un funzionario delle entrate per l'omicidio di un uomo a seguito di una disputa su una tassa di 5 mila scellini somali (9 dollari). Lo rende noto l'emittente televisiva statale "Sntv". L'imputato, Qasim Duale Abdi, è accusato di aver ucciso l'uomo d'affari Abubakar Mohamed Nourani la scorsa settimana nel distretto di Hamar Weyne della capitale Mogadiscio davanti a decine di testimoni per non aver pagato i 9 dollari. Il condannato faceva parte di un racket di estorsioni a Mogadiscio e, secondo i giudici, l'attività della vittima era così piccola da non raggiungere la soglia per pagare le tasse. Il tribunale ha stabilito che l'ufficiale fiscale "ha deliberatamente ucciso la vittima". L'omicidio ha provocato polemiche in tutto il Paese e tra i somali online, e persino il presidente Hassan Sheikh Mohamud è intervenuto per chiedere giustizia per la vittima. La famiglia e gli amici della vittima hanno ringraziato il tribunale per la condanna a morte, dicendosi soddisfatta di come i servizi di sicurezza e giudiziari hanno gestito il caso.(Res)