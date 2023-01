Omicidio Scialdone: Bonaiuti non risponde, Gip convalida arresto e lo mantiene in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costantino Bonaiuti resta in carcere. Lo ha stabilito oggi il gip di Roma che oggi, dopo aver sottoposto l’indagato all’interrogatorio di garanzia, ha convalidato l’arresto disponendo per l’ingegnere 61enne la misura cautelare del carcere. L’uomo, è accusato dell’omicidio di Martina Scialdone, ucciso venerdì sera al termine di una lite fuori da un ristorante in via Amelia a Roma. Bonaiuti si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Roma contesta l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili e abbietti motivi.(Rer)