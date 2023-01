Lazio 2023: Bianchi, non escludo accordo con Pd dopo voto, offro a D'Amato vicepresidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia è stata fatta una scelta precisa che partiva dal programma: quindi no a nuovi impianti, riduzione progressiva di quelli esistenti e impegni per investimenti certi sullo sviluppo della raccolta differenziata - ha aggiunto Bianchi -. Se ci troveremo, su questo come su altri punti, che in questo momento ci vedono distanti, perché non fare un accordo. Non ho pregiudiziali nei confronti di nessuno e magari proporrò una vicepresidenza a D'Amato", ha concluso Bianchi. (Rer)