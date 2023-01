Veneto: Zanoni (Pd) su scarichi illegali di Paese, cittadini collaborano se c'è comunicazione trasparente del comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo "quelli rinvenuti nell'area ex Simmel di Castagnole lo scorso 5 gennaio, ora sempre in comune di Paese abbiamo rinvenuto altri sei distinti scarichi illegali, per circa 200 metri cubi di rifiuti industriali. Si tratta di cataste che emettono un odore simile a quello dei solventi organoclorurati, del 'percloro', una sostanza pericolosa e cancerogena". A darne l'annuncio è stato Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito democratico. "Questi rifiuti - ha raccontato - non sono stati coperti e messi in sicurezza per evitare che col dilavamento della pioggia contaminino il terreno. Questo malgrado, come ha riferito il proprietario del terreno, siano presenti dal mese di novembre e nonostante il sindaco ne sia stato subito messo al corrente. Siamo dunque di fronte a una mancata applicazione della legge, altro fatto grave che si aggiunge allo sconvolgente ripetersi di questi ritrovamenti, espressione di un chiaro attacco delle ecomafie al nostro territorio, all'ambiente e soprattutto alla salute dei cittadini". "Se vogliamo che i cittadini collaborino e vigilino segnalando episodi come questi, è necessario che chi amministra un Comune garantisca una comunicazione trasparente", ha poi concluso il consigliere democratico. (Rev)