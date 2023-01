Roma: Santori (Lega), Gualtieri rimuova da bus e pensiline pubblicità scaldatori di tabacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicità dei prodotti del tabacco "è vietata in Italia dal 1962, eppure da mesi a Roma appare la pubblicità di 'scaldatori di tabacco', dispositivi di nuova generazione che permettono di aspirare tabacco riscaldato". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. "E non appare soltanto nei centri commerciali e sui cartelloni - spiega -, ma addirittura sugli autobus Atac e sulle pensiline. Questo è illegale: il sindaco Gualtieri deve intervenire. La Lega - aggiunge - chiede di conoscere le valutazioni dell'Amministrazione capitolina in merito alla liceità di tali promozioni sui mezzi e sugli spazi della flotta Atac e sulla cartellonistica privata nel territorio di Roma Capitale. L'amministrazione ci spieghi se considera eticamente corretto finanziare le proprie attività mediante la sponsorizzazione di prodotti indiscutibilmente nocivi per la salute pubblica o se invece, per garantire la salute dei più giovani, soggetti maggiormente influenzabili, non ritenga più opportuno provvedere a rimuovere la pubblicità di tali dispositivi, sostituendoli con sponsor eticamente appropriati".(Com)