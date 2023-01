Minori: il futuro che vorrebbero i ragazzi, al via consultazione pubblica Autorità garante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che futuro vorresti?". È la domanda che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza rivolge, a partire da oggi, ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni attraverso una consultazione pubblica intitolata "Il futuro che vorrei". L'iniziativa - si legge in una nota - è realizzata in collaborazione con il sito Skuola.net. "Sono convinta che i minorenni debbano contribuire in modo concreto alla costruzione del loro futuro, anche esprimendo direttamente quali sono le loro idee e in che modo vorrebbero fossero attuate - afferma l'Autorità garante, Carla Garlatti -. Per questo motivo ho voluto fortemente questa consultazione con l'obiettivo di offrire ai ragazzi uno strumento concreto di partecipazione e per raccogliere suggerimenti e idee che possano essere poi trasformati in raccomandazioni da indirizzare alle istituzioni per cercare di orientare quanto più possibile le scelte dei decisori politici". Il questionario è stato redatto dalla Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'Autorità garante, un organismo consultivo costituito da minorenni tra i 14 e i 17 anni, che ha approfondito - con il supporto di un esperto - le conseguenze delle tre crisi del nostro tempo: quella climatica, quella pandemica e quella bellica. Si tratta di 50 domande ripartite in sei grandi capitoli: "Cosa penso del futuro", "Come vedo il futuro del mondo", "Come vedo io il mio futuro", "Cosa sto facendo per il mio futuro", "Cosa fa o dovrebbe fare lo stato per un futuro migliore" e "Cosa devono o dovrebbero fare l'Europa e gli organismi internazionali per il futuro". "Il futuro che vorrei" replica l'esperienza positiva della precedente consultazione "La scuola che vorrei", che ha coinvolto nel 2021 10 mila studenti e che è stata recentemente portata dall'Autorità garante all'attenzione del ministro Giuseppe Valditara. (Com)