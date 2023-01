Cile: indulto a manifestanti del 2019, ancora in calo popolarità di Boric (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intero capitolo ha portato sabato 7 gennaio alle dimissioni di Marcela Rios dall'incarico di ministra della Giustizia. Una decisione che Boric ha preso anticipando la discussione di una mozione di sfiducia che le opposizioni avevano messo in agenda per la giornata di oggi. Di lì a poco, il presidente rinunciava anche ai servigi da capo gabinetto di Matias Meza-Lopehandia, uno dei suoi principali consiglieri politici. Entrambi sono finiti nel mirino delle opposizioni anche per i passi falsi procedurali compiuti nella procedura di indulto, riconosciuti come tali dallo stesso Boric: nella lista dei beneficiari il presidente avrebbe compreso solo dieci nomi, cui si sarebbero aggiunti, senza il suo permesso anche quelli di Castillo e un dodicesimo recluso. In un secondo tempo, "pensando al bene della patria", Boric avrebbe comunque esteso la misura a tutti. (Abu)