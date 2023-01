Croazia: quasi totalità cittadini ha fatto transazioni in euro nel periodo di doppia circolazione valuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il 14 gennaio scorso il passaggio all'euro per la Croazia. Dallo scorso sabato non è più permesso l'utilizzo della kuna, concludendo di fatto il periodo di doppia circolazione di moneta di 14 giorni. A quanto si apprende da un comunicato della Commissione europea, secondo un'indagine condotta il 13 e 14 gennaio, quasi tutti i pagamenti in contanti nei negozi (89 per cento) sono stati effettuati in euro, quasi tutte le transazioni (99 per cento) hanno portato i consumatori a ricevere il resto solo in euro, il 67 per cento dei cittadini croati intervistati ha dichiarato di portare con sé solo banconote in euro e il 68 per cento solo monete in euro. "Per proteggere i consumatori e rispondere ai timori di aumenti abusivi dei prezzi nel periodo di transizione, le autorità croate stanno adottando misure attive in linea con le norme sull'introduzione dell'euro", si legge nella nota della Commissione Ue. (segue) (Seb)