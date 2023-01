Croazia: quasi totalità cittadini ha fatto transazioni in euro nel periodo di doppia circolazione valuta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha adottato l'euro il primo gennaio e per due settimane è valso il regime della doppia circolazione, dove i cittadini potevano effettuare pagamenti sia in kune che in euro, a propria discrezione. La doppia indicazione dei prezzi in kune e in euro è invece diventata obbligatoria il 5 settembre 2022 e sarà valida fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, è stato introdotto un Codice etico delle imprese per garantire la stabilità dei prezzi di beni e servizi, aiutando le aziende a ricalcolare ed esporre correttamente i prezzi, senza aumenti ingiustificati. Un organismo di controllo nazionale è infine incaricato di monitorare e controllare i prezzi, e potrà adottare misure appropriate in caso di violazioni. (Seb)