Libano: delegazione europea arriva al Tribunale di Beirut per inchiesta ex governatore Bdl Salamé

- La delegazione europea proveniente da Francia, Germania e Lussemburgo è arrivata questa mattina al Tribunale di Beirut per interrogare il governatore di Banque du Liban (Bdl), Riad Salamé e i suoi collaboratori, nell’ambito dell’inchiesta su presunto riciclaggio di denaro arricchimento illecito. Secondo l’agenzia di stampa libanese “Nna”, la delegazione interrogherà oggi Saad Andari, secondo vice governatore della Bdl. Da parte sua, l'Osservatorio europeo per l'integrità in Libano ha affermato in un comunicato stampa che "le indagini europee in collaborazione con la giustizia libanese sono iniziate presso il Palazzo di Giustizia in Libano”. “Si è unita alla delegazione europea la giudice Aude Buresi, responsabile delle indagini sul caso in Francia", ha proseguito il comunicato. “Accanto alle indagini, emergono pratiche sospette da parte del Consiglio superiore della magistratura, che è ricorso alle vessazioni dei giudici libanesi mentre stanno effettivamente svolgendo il loro lavoro”, ha affermato l’osservatorio, invitando i magistrati “a non sottoporti a queste intimidazioni”. Salamé. 72 anni, è indagato in Libano e in cinque Paesi europei per aver sottratto circa 330 milioni di dollari dai fondi pubblici, con l’aiuto del fratello Raja. Le accuse contro i due fratelli Salamé sono state respinte dai diretti interessati.(Lib)