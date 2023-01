Pnrr: Majorino, Salvini impazzito, non faccia danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini ha detto che non si possono usare i fondi del Pnrr", perché a detta del ministro delle infrastrutture alcuni obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non saranno raggiunti. "Mi chiedo se sia impazzito". Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, candidato alle regionali lombarde per Pd e M5s, a margine della presentazione della lista a Milano dell'alleanza Verdi e Sinistra Italiana. "Io dico giù le mani dal Pnrr", ha proseguito il candidato Dem, che poi rivolgendosi a Salvini ha aggiunto: "Non fare pasticci mettiti a lavorare perché in Lombardia abbiamo bisogno di quelle risorse. Quindi, non fare danni e dai una mano a regione Lombardia". (Rem)