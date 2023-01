Energia: riunito a Bruxelles comitato direttivo della piattaforma congiunta di acquisto di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Bruxelles la prima riunione del comitato direttivo della piattaforma energetica europea per l'acquisto congiunto di gas. A presiederla, a nome della Commissione europea, il vicepresidente dell'esecutivo Ue, Maros Sefcovic. Composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri dell'Ue, il comitato direttivo mira a facilitare il coordinamento dell'aggregazione della domanda e dell'acquisto congiunto di gas, come stabilito dal nuovo regolamento Ue sul rafforzamento della solidarietà, attraverso un migliore coordinamento degli acquisti e scambi fra le frontiere europee e tramite parametri di prezzo affidabili. A quanto si apprende da un comunicato della Commissione europea, nel corso della riunione, i partecipanti hanno fatto il punto sul lavoro svolto finora e hanno discusso il processo di creazione di uno o più consorzi aperti alle società e ai consumatori di gas, al fine di negoziare congiuntamente con i fornitori internazionali e garantire prezzi migliori per i consumatori europei. "Stiamo lavorando in tempi stretti per prepararci in tempo al prossimo inverno e alla stagione di riempimento degli stoccaggi", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic. (segue) (Beb)