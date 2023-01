Energia: riunito a Bruxelles comitato direttivo della piattaforma congiunta di acquisto di gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incoraggiato gli Stati membri a impegnarsi rapidamente con i principali attori del mercato a livello nazionale, in primo luogo per identificare quelli che parteciperanno alla piattaforma e, in secondo luogo, per stimare i volumi e la destinazione del gas da acquistare attraverso la piattaforma. Allo stesso tempo, ho invitato l'industria a manifestare il proprio interesse a partecipare a un consorzio europeo. L'obiettivo è quello di pubblicare la domanda aggregata per attirare le offerte di fornitura all'inizio della primavera, seguita dai primi acquisti congiunti ben prima dell'estate", ha aggiunto. Il 25 gennaio, il vicepresidente Sefcovic inviterà i rappresentanti dei principali consumatori di gas, come l'industria ceramica, chimica e dei fertilizzanti, a discutere della loro potenziale partecipazione alla piattaforma. Il Comitato direttivo si riunirà nuovamente a febbraio. (Beb)