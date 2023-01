Spagna: ministra Salute, presto stop a obbligo mascherine sui trasporti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna verrà "presto" abolito l'uso obbligatorio delle mascherine sui mezzi di trasporto pubblici. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Carolina Darias, aggiungendo che questo avverrà quando la situazione epidemiologica e gli esperti "lo consiglieranno". "Auspichiamo che se la situazione continuerà così potremo prendere una decisione che non sia troppo tardiva ma, come sempre, andremo di pari passo con gli esperti", ha chiarito Darias. A questo proposito, la ministra ha evidenziato che la situazione epidemiologica in Spagna è "molto stabile" ed ha ricordato l'importante ruolo che svolge e ha svolto la vaccinazione contro il coronavirus. Per quanto riguarda la recrudescenza del coronavirus in Cina, Darias ha riferito che finora sono stati rilevati solo due casi positivi in tutti i voli arrivati in Spagna dal Paese asiatico e, una volta sequenziati, si è scoperto che si tratta di varianti note. "Continuiamo con una tabella di marcia pianificata in cui il governo ha agito con anticipazione e coordinamento, sia con l'Unione Europea comunicando tutte le misure, sia con le comunità autonome", ha concluso. (Spm)