Capo Verde: imbarcazione alla deriva, 88 migranti soccorsi e due deceduti

- Due persone sono morte e altre 88 sono state tratte in salvo in mare dopo essere andate alla deriva a bordo di un'imbarcazione al largo delle coste di Capo Verde. Secondo quanto riferito dai media statali, due dei migranti sono morti a bordo dell'imbarcazione - una barca di legno a motore - che è stata recuperata al largo dell'isola di Boa Vista, a nord di Capo Verde, mentre sei dei migranti sono stati portati in ospedale per disidratazione. Secondo quanto riferito dai soccorritori, i migranti - provenienti da Senegal, Gambia, Guinea-Bissau e Sierra Leone - avevano lasciato il Gambia più di tre settimane fa ed erano diretti alle Isole Canarie, in Spagna, quando la loro imbarcazione è andata alla deriva per centinaia di chilometri in mare aperto dopo che il motore si è rotto. La barca è stata avvistata al largo di Boa Vista da un guardiano del faro. (Res)