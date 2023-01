Pakistan: sparatoria all’Alta corte di Peshawar, ucciso un avvocato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un noto avvocato è stato ucciso oggi in una sparatoria all’Alta corte di Peshawar, in Pakistan. La vittima è Latif Afridi, ex presidente dell’Associazione dei patrocinanti presso la Corte suprema. Lo ha reso il portavoce dell’ospedale Lady Reading, Muhammad Asim, dove l’uomo era stato ricoverato per le ferite riportate. Il sovrintendente di polizia, Kashif Abbassi, ha confermato il decesso, aggiungendo che la persona che ha sparato è stata arrestata e identificata come Adnan Afridi. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio e non si esclude l’ipotesi dell’inimicizia personale. L’Associazione dei patrocinanti presso l’Alta corte di Peshawar ha evidenziato la falla nella sicurezza. Il primo ministro, Shehbaz Sharif, su Twitter, ha inviato le condoglianze alla famiglia della vittima, esprimendo anche insoddisfazione per il “peggioramento della situazione della legge e dell’ordine” nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa.(Inn)