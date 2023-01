Calcio: inchiesta Juve, udienza preliminare il 27 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per il 27 marzo l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, sui conti della Juventus. Il Gup dovrà decidere se rinviare a giudizio o archiviare gli indagati tra cui spiccano gli ex vertici della società, ovvero Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Per la giustizia sportiva l'appuntamento sarà invece il 20 gennaio: in quella data la Corte d'appello federale deciderà se riaprire il processo sportivo per il caso plusvalenze (Rpi)