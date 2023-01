Turchia-Italia: ministro Interno Soylu, collaborazione stretta in lotta a migrazione e crimine organizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia e Italia “portano avanti la lotta all’emigrazione irregolare con un meccanismo congiunto. Nel 2022 abbiamo lavorato molto bene e così faremo anche nel 2023. Italia e Turchia collaborano molto strettamente nella lotta contro la migrazione irregolare, ma anche contro la criminalità transnazionale e organizzata”. Lo ha detto il ministro dell’Interno della Turchia, Suleyman Soylu, durante la conferenza stampa con il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi. Nella conferenza stampa, Soylu si è detto “lietissimo di accogliere l’omologo insieme alla sua delegazione. Abbiamo sentito il clima mediterraneo”. Piantedosi e Soylu hanno discusso di temi legati alla sicurezza e alla migrazione. “Abbiamo sottoscritto un memorandum d’intesa per una maggiore cooperazione sul campo grazie al contributo del nostro personale”, ha proseguito il ministro turco. Soylu ha aggiunto: “Le squadre turche e italiane sono in strettissimo contatto e possono intervenire immediatamente. Stanno andando avanti sei operazioni congiunte contemporaneamente. Abbiamo sempre visto un approccio costruttivo da parte dell’Italia che ci ha sempre motivato”. “Esistono delle sfide e nessun Paese è in grado di affrontarle da solo”, ha aggiunto, sottolineando che la Turchia intende “fornire un grande contributo alla pace e alla stabilità internazionale”.(Res)