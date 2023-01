Speciale difesa: Etiopia, esercito federale, le forze Amhara si ritirano da Scirè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della regione etiope degli Amhara, alleate delle truppe federali nel conflitto del Tigrè, si sono ritirate dalla città di Scirè, nel Tigrè, in linea con quanto previsto dall'accordo di pace siglato lo scorso 2 novembre a Pretoria. Lo rendono noto in un comunicato le Forza di difesa nazionali etiopi (Endf). Il ritiro, se confermato, è un passo fondamentale verso l'attuazione dell'accordo raggiunto il 2 novembre a Pretoria fra le parti in conflitto sotto la mediazione dell'Unione africana. Un'altra componente chiave per l'attuazione dell'accordo è il disarmo delle forze tigrine, che mercoledì scorso hanno iniziato a consegnare le loro armi pesanti. Altri punti cruciali previsti dall'accordo di pace sono il ripristino dei servizi di base e la ripresa degli aiuti umanitari nel Tigrè - già parzialmente avviato - e il ritiro delle truppe della vicina Eritrea. Sebbene fonti di stampa abbiano riferito che i militari eritrei avrebbero iniziato a ritirarsi da diverse importanti città del Tigrè alla fine del mese scorso, la notizia non è stata ancora confermata a livello ufficiale. (Res)