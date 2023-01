Speciale difesa: ministro Esteri Qin a Luanda, prevista firma di accordi bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang è arrivato a Luanda, in Angola, per la terza tappa del suo tour africano che lo ha già visto in Etiopia e in Gabon e che proseguirà in Benin e in Egitto fino all'inizio della prossima settimana. Durante il suo soggiorno in Angola, riferisce il quotidiano locale "Jornal de Angola", Qin incontrerà il presidente angolano Joao Lourenco e l'omologo Tete Antonio, con il quale assisterà alla firma di una serie di accordi bilaterali. La visita di Qin in Angola cade per altro nel giorno del 40mo anniversario delle relazioni bilaterali fra Cina e Angola. Al centro del colloquio tra il ministro degli Esteri angolano e l'omologo cinese dovrebbe essere presente anche la questione del seggio permanente dell'Africa nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ambizione dei Paesi africani difesa da Qin con la giustificazione che gli interessi del continente potranno essere garantiti solo una volta acquisito uno spazio sufficiente sulla scena internazionale. Al termine della sua visita in Angola, il ministro degli Esteri cinese parteciperà a un pranzo offerto dall'omologo. (Res)