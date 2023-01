Speciale difesa: ministro Crosetto a colloquio telefonico con segretario Usa Austin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, incentrato soprattutto sulla collaborazione tra i due Paesi nel settore della difesa e sull’evoluzione della crisi in Ucraina. Lo rende noto il dicastero della Difesa in un comunicato. Il capo del Pentagono, nel confermare la storica e fraterna amicizia che lega Italia e Stati Uniti, ha ringraziato Crosetto e l'Italia per la "ferma e decisa volontà" del governo italiano nel sostenere l'Ucraina e il suo popolo. Il ministro Crosetto ha ribadito che “continueremo a supportare l’Ucraina in modo che si possa difendere dagli attacchi della Russia, consapevoli che solo una pace giusta, che rimane sempre l'obiettivo principale, può porre fine a una guerra di invasione”. La telefonata odierna con Austin anticipa l’incontro che avverrà la prossima settimana a Ramstein, in Germania, in occasione della riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, riunione a cui parteciperà per l’Italia lo stesso ministro Crosetto. (Com)