Speciale difesa: Usa e Giappone stanno sfidando la pace, la sicurezza e la stabilità dell’Asia-Pacifico

- Il governo cinese ha respinto la dichiarazione congiunta Usa-Giappone che definisce la Cina “la più grande minaccia strategica nella regione indo-pacifica e oltre”. Nella conferenza stampa odierna del ministero degli Esteri di Pechino il portavoce Wang Wenbin ha affermato che la dichiarazione – emessa a Washington in occasione della riunione dei ministri degli Esteri e della Difesa statunitensi e giapponesi – riflette “una mentalità da Guerra fredda” e “contiene diffamazioni e attacchi infondati”. “Gli Stati Uniti e il Giappone affermano di promuovere la pace e la sicurezza regionali, ma ciò che fanno è trovare pretesti per il potenziamento militare e l’uso intenzionale della forza. Affermano di difendere una regione indo-pacifica libera e aperta, ma ciò che fanno è costruire vari blocchi di esclusione per creare divisione e scontro. Affermano di difendere l’ordine internazionale basato sulle regole, ma ciò che fanno è calpestare il diritto internazionale e le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali e interferire grossolanamente negli affari interni di altri Paesi. Ciò che hanno fatto rappresenta una vera sfida per la pace, la sicurezza e la stabilità regionali”, ha accusato il portavoce. (Cip)