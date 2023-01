Speciale difesa: Ucraina, ambasciatore in Israele annuncia accordo trasferimento tecnologie allerta missili e droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrebbe presto ricevere la tecnologia israeliana di allarme contro attacchi missilistici e di droni. Lo ha dichiarato l'ambasciatore ucraino in Israele Yevhen Korniychuk. I lavori per il trasferimento di queste tecnologie sono attualmente in corso, ha affermato l'ambasciatore, secondo quanto riferisce “Ukrinform”. “Questa tecnologia è ufficialmente trasferita dalla parte israeliana”, ha dichiarato. A marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai membri della Knesset (il parlamento monocamerale israeliano), ha criticato Israele per l'assistenza insufficiente al suo Paese. A maggio, il portale “Axios” ha riferito che Israele aveva rifiutato una richiesta degli Stati Uniti per la fornitura di missili anticarro Spike all'Ucraina. A ottobre, il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha tenuto colloqui con l'allora primo ministro israeliano Yair Lapid con il quale ha discusso della fornitura di assistenza militare, in particolare dei sistemi di difesa aerea e missilistica. Israele fornisce all'Ucraina aiuti umanitari, ma non offre ancora attrezzature militari e tale posizione, secondo un’analisi pubblicata di recente da “Politico”, dovrebbe essere mantenuta anche dal nuovo governo guidato da Benjamin Netanyahu. Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha affermato in precedenza che il suo governo continuerà a mantenere questo equilibrio. (Kiu)