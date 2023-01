Decreto Ischia: Bicchielli (Nm), problema idrogeologico non solo dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per troppo tempo si è fatto finta di non vedere che oltre il 90 per cento dei Comuni italiani è a rischio idrogeologico, a rischio frane, alluvioni, erosione delle coste. Oggi parliamo di Ischia con la consapevolezza che il problema non è circoscritto all'isola. E di questo problema dobbiamo farci carico, cosa che non è avvenuta nel recente passato per responsabilità di una politica incapace di assumersi il peso di una prevenzione economicamente costosa ed elettoralmente poco remunerativa, e di dire 'no' quando quel 'no' avrebbe allontanato qualche voto ma avrebbe potuto salvare vite umane, beni e comunità". Lo ha detto nel suo intervento in Aula alla Camera, durante la discussione generale sulla conversione in legge del decreto Ischia, il vicepresidente del gruppo Noi moderati, Pino Bicchielli. "Il Pnrr - ha continuato il parlamentare - prevede monitoraggio e previsione del rischio, prevenzione, semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi: un'occasione ma che da sola non basta. Il rischio idrogeologico affonda le sue radici nella storia di quest'isola, ma ciò non può giustificare sviluppo urbanistico dissennato, mancanza di manutenzione e messa in sicurezza del territorio. Hanno pesato lo sfruttamento del suolo e del territorio e una politica che non ha saputo dire 'no' perché il consenso legato al boom economico e turistico della zona era più importante. Anche su questo fronte - ha concluso Bicchielli - intendiamo aprire una nuova stagione dove non può mancare una reale capacità di visione del domani. Perché calamità e alluvioni non possono essere evitate, ma ci si può far trovare preparati. A costo di dover spiegare scelte difficili, a costo di investire risorse senza ritorni immediati, a costo di saper dire 'no'". (Rin)