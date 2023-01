Autonomia: Majorino, paradossale Fontana chieda a me chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È paradossale" che Fontana chieda chiarezza sulla posizione sull'autonomia quando "il governo sta evidentemente bloccando il progetto". Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della regione Lombardia per Pd e M5s, a margine della presentazione della lista di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana a Milano. "Devo dire che il progetto di autonomia di Calderoli non vada bene - ha aggiunto -, ma mi pare che il tema ormai non sia più quello. Nel senso che è chiaro a tutti che non ci sarà quel tipo di riforma semmai il punto è come far sì che i nostri territori e le nostre città abbiamo più denaro e più risorse, e quindi io dico azzeriamo la discussione e si prenda atto che quella riforma non andrà mai in porto". "Invece - ha concluso - si ricominci un vero dibattito su cosa voglia dire sostegno alle autonomie locali che è punto molto importante su cui spero ci sia un confronto bipartisan". (Rem)