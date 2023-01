Imprese: Iveco consegna 40 Iveco S-Way al Gruppo Torello per il trasporto merci e la logistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sottolineare l’orgoglio di questa consegna, Fabrizio Buffa, responsabile Gamma Media e Pesante Iveco Mercato Italia, ha commentato: “Il Gruppo Torello è una realtà storica imprenditoriale che ha contribuito in modo concreto all’operatività del nostro settore. Con l’inserimento in flotta dei nuovi 40 Iveco S-Way, di cui la metà alimentati a gas naturale, l’azienda conferma il proprio impegno per un trasporto efficiente e sostenibile. Siamo dunque onorati di destinare i nostri mezzi e i nostri servizi alla logistica firmata Torello”. Matteo Innaco, direttore commerciale concessionaria Iveco Mecar ha dichiarato: “Per noi di Mecar questa consegna ha un’accezione molto rilevante, non solo perché diamo il via al nuovo anno all’insegna dei concetti che da sempre ci accompagnano: sostenibilità, centralità del cliente, condivisione di visione con il nostro partner Iveco, ma soprattutto perché segna l’inizio di una collaborazione, da molto tempo ricercata, con uno dei clienti che da sempre è sinonimo di eccellenza del settore e un punto di riferimento per tutto il nostro territorio”. La fornitura è stata seguita da Mecar, concessionaria Iveco di riferimento per il territorio di Salerno, Avellino, Potenza e la Calabria che, con oltre 70 anni di storia nel mondo della Logistica e dei Trasporti, fornisce soluzioni su misura per tutte le aziende del settore. L’azienda commercializza veicoli nuovi di marchio Iveco, bus Iveco e veicoli usati, vende ricambi e lubrificanti originali e gestisce, tramite una rete di officine autorizzate capillare nell’area di riferimento, la manutenzione e riparazione dei veicoli. (Com)