Olimpiadi 2026: De Albertis, riciclerie piene, sostenibilità ambientale a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le imprese e i professionisti, serpeggia “un certo scetticismo sul positivo impatto che potranno avere gli investimenti previsti per le Olimpiadi sulla sostenibilità ambientale e sulla capacità di innescare innovazione nel tessuto imprenditoriale. In Valtellina, come a Milano, gli impianti di recupero dei materiali riciclabili derivanti dalla cantierizzazione delle opere sono pieni e rischiamo il collasso”. Lo ha detto Regina De Albertis presidente di Assimpredil Ance durante un incontro sul tema delle infrastrutture per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 oggi a Milano. “Bisogna intervenire sul Decreto Eow (End of waste sul recupero degli inerti ndr.) correggendo l'impostazione che ha di fatto bloccato gli investimenti per il trattamento e il recupero dei materiali riciclati”, ha proseguito spiegando che “tocca a noi usare questa occasione unica per mettere in campo le competenze e le capacità delle imprese, però bisogna farlo in un’alleanza con i committenti pubblici e privati basata sulla fiducia e sul riconoscimento che la volontà di convergere su obiettivi di sostenibilità non è solo dichiarazione di principi, ma concreta operatività”. (Rem)