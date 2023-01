Messina Denaro: Cangemi (Lega), colpita nel profondo piaga grande criminalità, grazie carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo decenni di latitanza, finisce in manette Matteo Messina Denaro, boss assicurato alla giustizia dai militari del Ros dei Carabinieri. Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. "Oggi si chiude una pagina buia del nostro Paese: un grazie alle forze dell'ordine e agli inquirenti che in questi anni si sono spesi per questo risultato, e per aver colpito nel profondo la mafia e la piaga della grande criminalità organizzata", conclude.(Com)