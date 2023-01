Messina Denaro: M5s, passo importantissimo ma mai come ora non abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Matteo Messina Denaro “segna un altro importantissimo punto a favore dello Stato nella lotta alle mafie”. Lo hanno dichiarato i rappresentanti del Movimento 5 stelle nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato, sottolineando che “il contributo fondamentale portato da questa operazione deve far comprendere come ora più che mai sia indispensabile non indebolire tutti gli strumenti legislativi che hanno consentito di assestare colpi durissimi alla criminalità organizzata e alle reti corruttive negli ultimi 30 anni”. “Purtroppo invece – hanno proseguito – i segnali sono di senso opposto. Mafia e corruzione, due facce della stessa medaglia distruttiva, devono essere oggi più che mai la priorità delle politiche per la giustizia e la legalità”. “Ad esempio – hanno aggiunto –, adesso è fondamentale comprendere i nuovi equilibri che si stanno determinando all'interno di Cosa Nostra”. “Un plauso e un sincero ringraziamento vanno ai magistrati, alle forze dell'ordine e a tutte le persone che hanno reso possibile l'arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro", hanno concluso. (Rin)