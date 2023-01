Romania: investimenti esteri diretti aumentati del 28,36 per cento nei primi 11 mesi dello scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti da parte di non residenti in Romania hanno totalizzato 10,296 miliardi di euro nei primi 11 mesi dello scorso anno, con il 28,36 per cento in più rispetto agli 8,021 miliardi di euro da gennaio a novembre 2021. Lo riferisce la Banca nazionale di Romania (Bnr) con un comunicato. "Gli investimenti diretti di non residenti in Romania ammontano a 10,296 miliardi di euro (rispetto a 8,021 miliardi di euro nel periodo gennaio-novembre 2021), di cui le partecipazioni (incluso l'utile netto reinvestito stimato) ammontano a un valore netto di 7,308 miliardi di euro, e i prestiti infragruppo hanno registrato un valore netto di 2,988 miliardi di euro", si legge nel comunicato della banca. Il numero di società a capitale straniero di nuova costituzione in Romania è aumentato, nei primi 11 mesi del 2022, del 30,1 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2021, arrivando a 6.873 unità. Le 6.873 nuove società avevano un capitale sottoscritto per complessivi 38,105 milioni di dollari, inferiore del 7,3 per cento rispetto a quello delle società registrate tra gennaio e novembre 2021, pari a 41,109 milioni di dollari. (segue) (Rob)