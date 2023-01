© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Matteo Messina Denaro "è un grande successo per le istituzioni e per i cittadini". Lo scrive su Twitter la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe, che aggiunge: "Ringraziamo le Forze dell'ordine, la magistratura e chi si impegna ogni giorno per contrastare le mafie. Oggi si è compiuta una straordinaria vittoria dello Stato, della legalità". (Rin)