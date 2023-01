Trasporti: sindacati, firmato nuovo contratto servizio decennale Cotral, risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo grande soddisfazione per la formalizzazione del contratto di servizio della durata di 10 anni di Cotral, ringraziando per il lavoro svolto sia l'Azienda che la Regione Lazio, che con grande impegno hanno costruito un percorso che ha portato al miglioramento della qualità del servizio offerto e al raggiungimento dell'equilibrio finanziario, gettando le basi per un futuro fondato su elementi concreti e che ci permette di affrontare obiettivi anche molto ambiziosi con rinnovata fiducia. È quanto si legge in una nota delle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna. "Vogliamo sottolineare soprattutto il grande senso di responsabilità dimostrato con il quale le lavoratrici ed i lavoratori di Cotral - spiegano i sindacati - hanno in questo tempo di risanamento, affrontato anni difficili, in un'azienda che registrava forti criticità gestionali e importanti criticità finanziare. Per questo risultato importante un ringraziamento va proprio ai lavoratori che con la fattiva partecipazione al processo di risanamento sono stati determinanti per arrivare all'importante passo della firma di un contratto di servizio decennale, che inevitabilmente poggia su una struttura normo-legislativa complessa e che pone nel tempo traguardi sfidanti, ma che certifica inequivocabilmente che le lavoratrici ed i lavoratori, la loro professionalità, il loro profondo spirito di abnegazione, la serietà con cui hanno affrontato e affrontano il loro impegno quotidiano sono il vero patrimonio di Cotral e della collettività e come tali devono essere considerati. Oggi possiamo guardare al futuro con una prospettiva ampia, sempre nella consapevolezza che l'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e l'interesse pubblico coincidano, nel sottolineare che, soprattutto grazie a chi lavora, quello di Cotral è un esempio importante di azienda pubblica che sa rinnovarsi, efficientarsi, rimettere in ordine i conti e offrire un servizio di qualità con ampi margini di miglioramento", concludono.(Com)