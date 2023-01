Schengen: ministro Interno bulgaro, fiduciosi nell’adesione a nel secondo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno della Bulgaria, Ivan Demerdzhiev, ha espresso fiducia nell’ingresso del Paese nello spazio Schengen all’inizio del secondo semestre. Lo riporta l’agenzia di stampa “Bta”, precisando che Demerdzhiev si è così espresso al termine di un incontro tenuto a Sofia con il ministro greco per la Migrazione e l'Asilo, Notis Mitarachi. L’agenda dei colloqui ha coperto un’ampia gamma di ambiti, con particolare attenzione ai flussi migratori irregolari. “I nostri Paesi stanno affrontando sfide comuni (...) ed è necessario istituire un quadro chiaro ed efficace per la protezione delle frontiere esterne dell’Unione europea. In risposta all’accresciuta pressione migratoria, bisogna raggiungere un accordo su misure immediate utili alla protezione delle frontiere”, ha detto il rappresentante greco, che ha rinnovato il sostegno di Atene all’ingresso di Bulgaria e Romania all’area Schengen. “Siamo rimasti delusi dal fatto che non si sia arrivati ad una conclusione nell’ultimo Consiglio dell’Unione europea a Bruxelles. (...) È importante risolvere la questione il prima possibile, dal momento che la Bulgaria e la Romania soddisfano tutti i requisiti per entrare a far parte dello spazio Schengen”, ha aggiunto Mitarachi.(Seb)