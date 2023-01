Spagna: Podemos, non c'è problema di interlocuzione tra partiti sinistra per elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il portavoce di Unidas Podemos al Congresso dei deputati spagnolo, Pablo Echenique, non c'è alcun problema di "interlocuzione" tra i partiti di sinistra riguardo a una confluenza per le elezioni generali in attesa che la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, organizzi la sua piattaforma politica Sumar. In alcune dichiarazioni a "Tve", l'esponente del partiti di minoranza del governo di Pedro Sanchez ha sottolineato che è necessario aspettare che Díaz "finisca di organizzare" Sumar e dica se vuole essere la candidata di tutti i partiti alla sinistra del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al fine di negoziare una coalizione per andare insieme alle elezioni generali. Secondo Echenique, infatti, l'unità è la cosa "più importante" in vista dei diversi appuntamenti elettorali previsti nel corso del 2023. (Spm)