Messina Denaro: Crosetto, grande giorno per lo Stato, durissimo colpo alla mafia

22 luglio 2021

- "È un grande giorno per lo Stato e per tutti gli italiani. L'arresto del super latitante Mattia Messina Denaro è un colpo durissimo per la mafia e la criminalità organizzata": così il ministro della Difesa Guido Crosetto sull'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro arrestato dai Carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza. "Mi congratulo con i Carabinieri e in particolare con il Ros, il Raggruppamento Operativo Speciale. Complimenti a tutte le Forze dell'ordine e alla Magistratura, dalla Procura di Palermo alla Procura nazionale antimafia, che in questi anni hanno lavorato in silenzio ma incessantemente per ottenere questo importante risultato che simbolicamente arriva all’indomani dell’anniversario della cattura del Capo dei Capi Totò Riina. Alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, operano a tutela della legalità e a difesa della giustizia va il grazie di tutti gli italiani. Questa è la vittoria delle Istituzioni e dei cittadini onesti! La lotta alla mafia non avrà tregua".(Com)