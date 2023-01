Messina Denaro: Gubitosa (M5s), arresto è grande successo per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Matteo Messina Denaro "è un grande successo per il Paese. Una vittoria dello Stato e di tutti i cittadini onesti. Abbiamo un enorme debito di riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini delle Forze dell'ordine e della magistratura, che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza". Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento cinque stelle. "Dobbiamo però continuare a combattere - prosegue il parlamentare in una nota -, perché la guerra non è ancora vinta. Oggi è stato inferto un duro colpo alla mafia, ma resta tanto lavoro da fare. Bisognerebbe chiedersi, ad esempio, come mai l'uomo più ricercato d'Italia potesse liberamente curarsi in una clinica di Palermo da un anno. Per proseguire questa battaglia, è fondamentale non abbassare mai la guardia ed è necessario dare le armi adeguate a chi è in prima linea. Servono più risorse per chi porta avanti le indagini, per chi presidia il nostro territorio, per chi rappresenta ogni giorno lo Stato. In modo che tutti i giorni siano come quello di oggi". (Com)