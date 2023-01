India: 826 case evacuate a Joshimath, la città dell’Uttarakhand che sta sprofondando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Joshimath, nello Stato indiano dell’Uttarakhand, sono state evacuate 826 case e ricollocate 798 persone in centri di accoglienza provvisori. Lo ha riferito l’Autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma) dell’India, dopo le nuove crepe emerse ieri in un parcheggio multilivello, in due alberghi e in altri edifici. Le abitazioni nella zona dichiarata “non sicura” sono 165. A 233 nuclei familiari ricollocati sono stati distribuiti, oltre che pasti e beni di prima necessità, sussidi di circa 25 milioni di rupie. La città himalayana, situata a un’altitudine di 1.875 metri, con una popolazione di 48 mila abitanti, è una porta d’accesso per le spedizioni di alpinismo e trekking e per i pellegrinaggi verso numerosi templi. È anche un centro amministrativo e un avamposto militare, vicino al confine con la Cina. (segue) (Inn)