India: 826 case evacuate a Joshimath, la città dell’Uttarakhand che sta sprofondando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joshimath sta sprofondando, per effetto del fenomeno di subsidenza, l’abbassamento del suolo per cause naturali o antropiche. L’area è stata gravemente colpita dall’alluvione del 7 febbraio 2021, dovuta al distacco di una parte del ghiacciaio di Nanda Devi, e negli ultimi giorni la situazione si è aggravata: tra aprile e novembre dell’anno scorso le immagini satellitari dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) hanno evidenziato un cedimento di nove centimetri; tra il 27 dicembre e l’8 gennaio di ulteriori 5,4 centimetri. Ai fenomeni meteorologici estremi si aggiunge la proliferazione di dighe, strade e siti militari. La vicenda di Joshimath, con tutti i suoi fattori di rischio, sta diventando paradigmatica della fragilità dell’ecosistema della regione himalayana. (segue) (Inn)